Fenerbahçe-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2022-2023 sezonu şampiyonu Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla belli olacak.

Kupada 18. kez finalde mücadele edecek olan Fenerbahçe, son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilmişti. Kanarya, Türkiye Kupası’nı son olarak 2013 yılında Trabzonspor’u 1-0 yenerek müzesine götürmüştü.

Başakşehir ise 3. kez çıktığı finalde ilk Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ilk kez 2011’de finalde mücadele ederken, penaltı atışları sonunda kupayı Beşiktaş’a kaptırdı. 2017’de oynanan finalde ise Konyaspor ile karşılaşan turuncu-lacivertliler yine penaltı atışlarında kaybeden taraf oldu.

Kupada 5. randevu

İki takım Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 4 kez karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ilk kez Fenerbahçe ile 2006-2007 sezonunda aynı grupta yer alırken, sarı-lacivertliler müsabakayı 5-0 kazandı. 2016-2017 sezonunda yarı finalde oynanan iki maçta da 2-2’lik eşitlik yaşanırken, penaltı atışları sonunda final biletini Başakşehir aldı. 2020-2021 sezonunda ise çeyrek finalde tek maç usulüne göre Kadıköy’de oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazanmayı başardı. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazandı.

Kupaya 5. Tur’dan başlayan Fenerbahçe, İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Son 16 turunda Çaykur Rizespor’u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Çeyrek finalde Kayserispor’u 4-1 yenen Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Sivas’ta golsüz tamamlanan ilk maçın ardından Kanarya, rakibini ikinci maçta 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı.

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Başakşehir ise 5. Tur’da Göztepe’yi 3-1’lik skorla elerken, son 16 turunda Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve 2-2 biten maçta penaltı atışlarında galip gelen taraf oldu. Çeyrek finalde Galatasaray ile deplasmanda mücadele eden turuncu-lacivertliler 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. İlk maçta MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenen Başakşehir, ikinci maçta uzatmalarda 2-2’lik eşitlikle finale yükselen taraf oldu.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev finali hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

26 Ocak 2020’de ilk kez Göztepe - Beşiktaş maçıyla kapılarını açan Gürsel Aksel Stadyumu, 18 Mayıs 2021’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yaptı. FT Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş mutlu sona ulaştı. İzmir’de oynanacak finalde bu kez iki İstanbul takımı mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nın 60 yıllık geçmişinde daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16’sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı. Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu. Bugunkü mücadele ile birlikte son 5 sezonda 10 farklı takım final oynayacak.