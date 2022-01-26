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Spor Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Başakşehir ligin 24.haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 16:20:00 -
Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 24.hafta maçları 4 Şubat'ta başlayacak. Futbolseverler ise Beşiktaş-Başakşehir maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma 5 Şubat Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Mücadele beIN Sport'tan yayımlanacak.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde oynanacak maçlar sebebiyle liglere bir hafta ara verildi. Fenerbahçe ise bu arayı Antalya kampıyla değerlendirecek. Fenerbahçe’nin Antalya kampı kadrosu şöyle: Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan.

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