Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun kulüpteki resmi görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Emre Belözoğlu, "Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan Kaptan, ardından Sportif Direktör ve son olarak da Teknik Direktör olarak görev yaptığım evimden, bugün itibarı ile Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrılıyorum." açıklamasıyla veda etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda Portekiz veya Alman ekolünden bir isimle devam edeceklerini açıklamıştı...