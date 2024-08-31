Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Yıldız futbolcu Ligue 1 ekibine transfer oldu
Fenerbahçe, Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Toulouse ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.
Fenerbahçe, Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Fransız ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz" denildi.
Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı.
Spor
Talep üzerine yeniden başladılar: Bomba uyarısı gibi patladı resmen: Fenerbahçe’de kaptanlık yapan ismin haline bak…
Spor
Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu