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Spor Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Yıldız futbolcu Ligue 1 ekibine transfer oldu
Spor

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Yıldız futbolcu Ligue 1 ekibine transfer oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-31 00:54:00 -
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Yıldız futbolcu Ligue 1 ekibine transfer oldu

Fenerbahçe, Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Toulouse ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Fenerbahçe, Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Fransız ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı. 

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