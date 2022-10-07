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Spor Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde esti geçti
Spor

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde esti geçti

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 01:43:00 - 2022-10-07 01:56:11
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde esti geçti

Fenerbahçe ile Aek Larnaca, UEFA AVrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karrşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 2-0 kazandı.

Perdeyi Batshuayı açtı

Karşılaşmaya oldukça tempolu başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada Batshuayi ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler sayısız gol fırsatından yararlanamazken soyunma odasına tek farklı galibiyetle gitti.

Fenerbahçe rahat kazandı

İkinci yarı da rakip kalede baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, AEK Larnaca kalecisi Piric'i geçmekte oldukça zorlandı. Kariyer maçlarından birini oynayan eldiveni 79. dakikada kendi takım arkadaşı avladı. Mamas kendi kalesine attığı gol ile farkı 2-0'a çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazandı.

Grupta liderliğe yükseldik

Rennes'in Dinamo Kiev'i 2-1 yenmesinin ardından Fenerbahçe, grupta 7 puanla averajla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler 13 Ekim'de AEK Larnaca ile AEKA Arena'da karşı karşıya gelecek.

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