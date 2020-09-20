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Spor Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-09-20 19:36:21 -
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas yaparak devam ettiği idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.


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