  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe, Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilen Sokratis'i istiyor
Spor

Fenerbahçe, Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilen Sokratis'i istiyor

Fenerbahçe, İngiliz devi Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilen Yunanistanlı stoper Sokratis Papastathopoulos’u kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:46:00 -
Fenerbahçe, Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilen Sokratis'i istiyor

Sezon başında gerçekleştiriler Tisserand ve Lemos transferlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un devre arasında iyi ve hırslı bir stoper istemesi üzerine Arsenal’de uzun bir süredir forma yüzü göremeyen Yunan oyuncu Sokratis Papastathopoulos’in ismi masaya yatırıldı.

Oyuncunun 30 Haziran’da Londra ekibiyle sözleşmesi bitecek olması ve teknik direktör Arteta'nın da kendisinden yararlanmayı düşünmemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirirken Dimitrios Pelkas ile Mesut Özil’in de Sokratis’e olumlu referans verdiği öğrenildi.

Kader birliği yaptılar

32 yaşındaki oyuncunun Premier Lig’deki kaderi ilginç bir şekilde Mesut’la aynı gün noktalandı. Sokratis 7 mart’ta oynanan West Ham maçında 63. dakikada oyundan alınmış, 89. dakikada da Mesut kenara çekilmişti. Bu maçın ardından iki yıldız da neredeyse hiç forma yüzü görmezken hem Mesut hem Sokratis’in sözleşmesi de aynı tarihlerde bitecek.

İki futbolcunun da Bundesliga kariyeri bulunurken, bu iki ismin de sarı lacivertli formayı giyerek kader birliklerini sürdürüp sürdüremeyecekleri merak konusu.

Bu sezon sadece 1 maçta oynayabildi

Arsenal’ın Temmuz 2017’dre B.Dortmund’dan 16 milyon Euro’ya transfer ettiği stoper Sokratis bu sezon sadece 1 maçta oynayabildi. Yunan oyuncu geçen sezon ise 28 kez şans buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar
Gündem

Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine danışman olarak atadığı İbrahim Uslu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gün yüzüne ç..
Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler
Gündem

Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler

Türkiye'nin son 20 yılda Mağrib ülkeleriyle pek çok alanda ilişkilerini geliştirmesi Fransız medyasında gündem oldu. Türkiye'nin askeri faal..
Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı
Gündem

Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı

TBMM Genel Kurulu’nda Sisal- Şansal Ortak Girişimi’ne devredilen Milli Piyango çekilişleri gündeme geldi.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay