Fenerbahçe, Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilen Sokratis'i istiyor

Sezon başında gerçekleştiriler Tisserand ve Lemos transferlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un devre arasında iyi ve hırslı bir stoper istemesi üzerine Arsenal’de uzun bir süredir forma yüzü göremeyen Yunan oyuncu Sokratis Papastathopoulos’in ismi masaya yatırıldı.

Oyuncunun 30 Haziran’da Londra ekibiyle sözleşmesi bitecek olması ve teknik direktör Arteta'nın da kendisinden yararlanmayı düşünmemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirirken Dimitrios Pelkas ile Mesut Özil’in de Sokratis’e olumlu referans verdiği öğrenildi.

Kader birliği yaptılar

32 yaşındaki oyuncunun Premier Lig’deki kaderi ilginç bir şekilde Mesut’la aynı gün noktalandı. Sokratis 7 mart’ta oynanan West Ham maçında 63. dakikada oyundan alınmış, 89. dakikada da Mesut kenara çekilmişti. Bu maçın ardından iki yıldız da neredeyse hiç forma yüzü görmezken hem Mesut hem Sokratis’in sözleşmesi de aynı tarihlerde bitecek.

İki futbolcunun da Bundesliga kariyeri bulunurken, bu iki ismin de sarı lacivertli formayı giyerek kader birliklerini sürdürüp sürdüremeyecekleri merak konusu.

Bu sezon sadece 1 maçta oynayabildi

Arsenal’ın Temmuz 2017’dre B.Dortmund’dan 16 milyon Euro’ya transfer ettiği stoper Sokratis bu sezon sadece 1 maçta oynayabildi. Yunan oyuncu geçen sezon ise 28 kez şans buldu.