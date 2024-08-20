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Spor Fenerbahçe Arda transferini açıkladı
Spor

Fenerbahçe Arda transferini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 19:41:00 -
Fenerbahçe Arda transferini açıkladı

Fenerbahçe, 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Balıkesirspor forması giyen Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladı.

Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün'e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz."
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17 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Balıkesirspor'da 24 maça çıktı. Arda İbrahim Akgün, bu müsabakalarda 2 gol sevinci yaşadı.

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