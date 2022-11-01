Fenerbahçe Arda Güler krizi!

Sadece Fenerbahçe'nin değil, dünyanın en iyi genç yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler için sarı-lacivertliler düğmeye bastı. Gençlerbirliği'nden transfer edilen ve o dönem başkent temsilcisi ile yapılan anlaşma gereği bonservisinin yüzde 20'lik kısmı Gençlerbirliği'ne ait olan Arda için yapılan ilk görüşme teklifi reddedildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler şoku yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıl içinde büyük bir bedelle dev takımlara transfer olması beklenen Arda Güler için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi beklemediği bir cevapla karşılaştı.

GENÇLERBİRLİĞİ REDDETTİ

Fenerbahçe, 2019'da Gençlerbirliği'nden 400 bin TL artı yüzde 20 pay karşılığında transfer ettiği Arda Güler'in bonservisinin tamamı almak için girişimlere başladı. Gençlerbirliği menajerlerinin görüşme teklifi reddetmesinin ardından sarı-lacivertliler büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar bu haberin duyulmasının ardından 'Eyvah eyvah... Arda'dan gelecek para bölünecek mi?' şeklinde tweetler attı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu hamlenin ardından Gençlerbirliği başkanı Niyazi Akdaş'la görüşme kararı aldı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi maddi açıdan zor günler geçiriyor. Ali Koç'un Arda Güler'in %20'lik bonservisi için 2.5 milyon Euro önereceği gelen haberler arasında... (Ajansspor)



