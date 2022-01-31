Fenerbahçe aradığı sol beki Sivas'ta buldu
Fenerbahçe, bir dönem Trabzonspor'un da transfer gündeminde yer alan Sivasspor'un başarılı sol beki Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fenerbahçe, bir dönem Trabzonspor'un da transfer gündeminde yer alan Sivasspor'un başarılı sol beki Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Filip Novak'ın sakatlanmasının ardından sol bek transferi için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler Fenerbahçe, Reims'ten Ghislain Konan'ın ardından Süper Lig'den Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.
Görüşmeler başladı, takas gündemde
Fanatik'in haberine göre; Sezonun ilk yarısında Sivasspor formasıyla 28 maça çıkan ve 5 asist yapan 29 yaşındaki futbolcu için transfer görüşmeleri başladı. Taraflar arasında takas formülü konuşuluyor.
Yiğidolar takasta Muhammed Gümüşkaya'yı istedi
Yiğido, Sarı-Lacivertliler’in genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’yı istedi. İsmail Kartal, Muhammed’in gönderilmesine sıcak bakmasa da son kararı yönetime bıraktı.