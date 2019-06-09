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Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu! İşte o isim

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Palermo'da top koşturan George Puscas'ı yakın markaja aldı.

09 Haziran 2019 Pazar 14:54
Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu! İşte o isim

Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse'ye de 2+1 yıllık kontrat teklif etti. Alman golcüden yanıt bekleyen sarı-lacivertler, yine aynı mevkii için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Puscas hamlesi!

Fenerbahçe'nin Palermo ve Rumen Milli Takımı'nın forveti George Puscas'ı uzun süredir takip ettirdiği, son olarak önceki gece oynanan Norveç-Romanya (2-2) maçında futbolcunun izlendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon başında 3.3 milyon Euro bonservisle Inter'den Palermo'ya gelen George Puscas'ın, yaşadığı finansal problemlerden dolaylı Serie C'ye düşürülen takımından ayrılmak istediği ve aynı bedelle sarı-lacivertlilere katılabileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:54
  1. Fenerbahçe
  2. George Puscas
  3. İtalya
  4. Palermo
  5. İtalya Serie A

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