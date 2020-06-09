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Spor

Fenerbahçe, altyapı koordinatörlüğüne Tahir Karapınar’ı getirdi

Fenerbahçe, Tahir Karapınar’ın futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:30:56 -
Fenerbahçe, altyapı koordinatörlüğüne Tahir Karapınar’ı getirdi

Fenerbahçe, Tahir Karapınar’ın futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiğini açıkladı. Karapınar, 2019-2020 sezonunun kalan bölümünde A takımının teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak.


Sarı-lacivertlerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur. Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır. Tahir Karapınar’a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

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