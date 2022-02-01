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Spor Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i Midtjylland'a kiraladı
Spor

Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i Midtjylland'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'in Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 00:38:00 -
Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i Midtjylland'a kiraladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi Midtjylland'a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Meyer, tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta bir gol kaydetti.

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