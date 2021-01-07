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Spor Fenerbahçe – Alanyaspor VAR hakemi belli oldu
Spor

Fenerbahçe – Alanyaspor VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı öncesi VAR hakemi ataması yapıldı. Merkez Hakem Kurulu Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırlayacağı maç için Suat Arslanboğa üzerinde karar kıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:58:00 -
Fenerbahçe – Alanyaspor VAR hakemi belli oldu

Süper Lig 'de 16. haftanın en kritik karşılaşmasında beklenen atama belli oldu. MHK, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı VAR hakemi olarak Suat Arslanboğa'nın atandığını duyurdu. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede AVAR hakemi olarak ise Serkan Olguncan görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı hakem atamalarında, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak üçlüsünde karar kılmıştı,

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta gözlemci olarak da eski hakemlerden Muhittin Boşat görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

Fenerbahçe - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Pelkas, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

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