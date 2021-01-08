Fenerbahçe-Alanyaspor maçıyla ilgili sert sözler: Söyleyecek bir şey bulamıyorum! Yazık

Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İlk dakikalardaki Enner Valencia ve Tzavellas arasındaki tartışma için "Benim için maç 2. dakikada bitti. Valencia'nın kırmızı kart görmesi gerekirdi. Sen hakemi itemezsin. Tzavellas da mı sert geldi, onu da at. Sonra barıştırıyor oyuncuları. Barıştılar diye kart yok mu? Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yazık. " yorumunu yapan Çoban, hakem Halil Umut Meler'i yönetimi dolayısıyla sert şekilde eleştirdi.

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Valencia'nın kırmızı görmesi gerekirdi"

Benim için maç 2. dakikada bitti. Valencia'nın kırmızı kart görmesi gerekirdi. Sen hakemi itemezsin. Tzavellas da mı sert geldi, onu da at. Sonra barıştırıyor oyuncuları. Barıştılar diye kart yok mu? Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yazık.

"Thiam'ın ikinci sarı kartını da atladı"

Thiam hep aynı ihlalleri yapıyor. Daha maçın başında sarı akrt gösterdin. Neden gösterdin? Ayağa bastı diye... Bir kere daha yapıyor. Sarı kart vermeyeceksen faulu neden çaldın? Faulse sarı kart. Bir kere daha yapıyor. Hatta hep de Berkan'a denk geliyor. Bunlara sarı kart çıkması lazım.

"Penaltıda tartışmaya gerek yok"

Marafona topa hamle bile yapmıyor. Valencia kurtulduğu anda bariz gol şansı var mı? Var. Ama kurallar değiştiği için sarı kart.

"Alanya'nın penaltısından önceki frikikte faul yok ki!"

Sadık'ın penaltısına bir şey diyemem. Elini koyuyor itiyor. Ama öncesindeki pozisyonda faul yok. Frikik kararı yanlış. Penaltıdan dolayı eleştiremem yoksa... Bugün maçı 2-1 Fenerbahçe kazandı. Ben 'Hak etmediler ' diyemem.

"Çok kötü yönetim"

İki taraftan da atmadığı adamlar var. Tzavellas maçın başında sarı kart görmüyor. Sonra 12'de görüyor. İlkinde görse atılacak. İki taraf da isyan ediyor. Çok kötü bir yönetim vardı bugün...