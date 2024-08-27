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Spor Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 13:34:00 -
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirirken, diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Corendon Alanyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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