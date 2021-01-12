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Spor Fenerbahçe-Alanyaspor maçı dünya gündeminde! Herkes VAR'ı konuşuyor
Spor

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı dünya gündeminde! Herkes VAR'ı konuşuyor

Süper Lig 'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında yaşanan bir pozisyon İspanyol basınının gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:28:00 - 2021-01-12 14:31:16
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı dünya gündeminde! Herkes VAR'ı konuşuyor

Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Alanyaspor 'u 2-1 yenmişti. O maçta en çok konuşulan pozisyon 20. dakikada konuşulmuştu.

Fenerbahçe atağa çıkarken Mame Thiam ofsaytta yakalanmıştı. Ancak hakem VAR protokolü gereği pozisyonu devam ettirip pozisyonun sonuçlanmasını beklemişti.

Thiam golü attıktan sonra hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. O anların ardından VAR'dan gelen ofsayt çizgisi bir hayli tartışmalara neden olmuştu. VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde de yer aldı.

Mücadelenin hakemliği Halil Umut Meler üstlendi. VAR koltuğunda Suat Arslanboğa ve AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan oturdu. İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.

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