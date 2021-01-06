Fenerbahçe Ahmed Kutucu ile anlaştı

Fenerbahçe sezon başında olduğu gibi devre arası transfer döneminde de hareketli saatler geçiriyor. Mesut Özil ve Sokratis için pazarlıklarını son sürat sürdüren Sarı-Lacivertliler, Schalke 04'te forma giyen 20 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu'nun transferinde sona geldi. Fenerbahçe milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralıyor.

Transferde sona gelindi

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Schalke 04 forması giyen milli forvet Ahmed Kutucu’yu satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Fenerbahçe, ekonomik açıdan zor günler geçiren Alman ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağlarken transferde imzalar an meselesi.

Bedavaya kiralanacak

20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu’nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.

3 pozisyonda görev alabiliyor

Kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga’da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.