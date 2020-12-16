Fenerbahçe adını son 16 turuna yazdırdı
Fenerbaçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı, sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.
Fenerbahçe, 11. dakikda Onur Özcan'ın kendi kalesine kaydettiği golle öne geçti. Sarı-lacivertli ekipte, 28. dakikda kaleci Altay Bayındır direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı Fenarbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken Fnerbahçe skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.