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Fenerbahçe açıkladı! Dev ortaklık sona erdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, Doğuş Grubu ile olan ortaklığın bittiğini açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 15:09
Fenerbahçe açıkladı! Dev ortaklık sona erdi

Fenerbahçe'den 'Doğuş Grubu'na teşekkürlerimizle' başlıklı yapılan açıklama şu şekilde:

Erkek Basketbol Takımımız, Doğuş Grubu’yla yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından 2017-2018 sezonunda “Fenerbahçe Doğuş” adıyla yola çıkmış ve bu güçlü birliktelik beraberinde, daha önce şampiyonluk yaşadığımız Avrupa’nın en büyük kupası olan EuroLeague’de birlikte bir kez daha final oynama sevincini ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarının kazanılmasını getirmiştir.

 Geride bıraktığımız bu başarılı sezonun ardından, Doğuş Grubu’yla Erkek Basketbol Takımımız arasındaki isim sponsorluğu anlaşmamız sona ermiştir.

Bu süreçte Doğuş Grubu ile takımımız arasında, hem sportif başarı hem de iletişim anlamında örnek teşkil edecek bir birliktelik ortaya çıkmıştır.

Takımımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı, başta Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahenk olmak üzere tüm Doğuş Grubu Ailesi’ne en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Belirtmek isteriz ki; Fenerbahçemiz yoluna her zaman olduğu gibi Büyük Fenerbahçe Taraftarı’nın da desteğini arkasına alarak, güçlü teknik kadrosu ve oyuncu grubuyla, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyecek şekilde devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:09
  1. Fenerbahçe
  2. Doğuş
  3. Doğuş Grubu
  4. Doğuş Holding
  5. Ferit Şahenk

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