Fenerbahçe 10 yıllık hasrete son verdi!
Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahöe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 10 yıllık hasrete son verdi.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf sarı lacivertliler oldu.
Fenerbahçe'ye kupayı kazandıran golleri 1 ve 29. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti.
Sarı-lacivertliler son olarak 2014 yılında Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı yendiği maçta kupa kazanma başarısı göstermişti.
Fenerbahçe bu sezon 7. Türkiye kupasını müzesine götürdü.
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