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Spor Fenerbahçe 10 yıllık hasrete son verdi!
Spor

Fenerbahçe 10 yıllık hasrete son verdi!

Yeniakit Publisher
2023-06-11 23:09:00 - 2023-06-11 23:10:44
Fenerbahçe 10 yıllık hasrete son verdi!

Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahöe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 10 yıllık hasrete son verdi.

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf sarı lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'ye kupayı kazandıran golleri 1 ve 29. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti.

Sarı-lacivertliler son olarak 2014 yılında Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı yendiği maçta kupa kazanma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe bu sezon 7. Türkiye kupasını müzesine götürdü.
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