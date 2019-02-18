Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
Fenerbahçe Beko, birlikte Avrupa Şampiyonluğu yaşadığı Çek pivotu Jan Vesely ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı18 Şubat 2019 Pazartesi 14:02
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Çek yıldızı Jan Vesely'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki pivotla 3 yıl daha anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye 2014 yılında transfer olan Vesely, sarı-lacivertlilerle 1 Avrupa Ligi, 3 lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere, 8 kupa kazandı.
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