0553 313 94 23

Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!

Fenerbahçe Beko, birlikte Avrupa Şampiyonluğu yaşadığı Çek pivotu Jan Vesely ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:02
Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Çek yıldızı Jan Vesely'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki pivotla 3 yıl daha anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye 2014 yılında transfer olan Vesely, sarı-lacivertlilerle 1 Avrupa Ligi, 3 lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere, 8 kupa kazandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:02
  1. Fenerbahçe Beko
  2. Fenerbahçe Basketbol Takımı
  3. Jan Vesely
  4. yeni sözleşme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keratokonus nedir? Keratokonus nedenleri, belitileri nelerdir? | Keratokonus tedavisi
    1. Keratokonus nedir? Keratokonus..
    2. Sivas’ta patates ekim yasağı yok
    3. Erdoğan: "Söz verildiği gibi Münbiç'in..
    4. Kaymakam Uzan’ın eşinden dar gelirli..
    5. SónarLab’in programı belli oldu
    6. Havran deve güreşlerine ev sahipliği..
    7. Hakkari’de tahrip olan yollar..
    8. Başkan Orhan’a minik sürpriz
    9. TFF 2. Lig
    10. TFF 3. Lig
    11. Amatör balıkçılık yapan 60 yaşındaki..
    12. Aliağa Belediye Helvacı Spor,..
    13. Çavuşoğlu: "İttifak seçim değil,..
    14. Öğrenciler harçlıklarıyla yem alıp..
    15. Kamyona çarpan ticari araçta can..
    16. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    17. Her yerde aranan cezaevi firarisi..
    18. Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’ın..
    19. Belediye Başkanı Özakcan’dan eski..
    20. Yeni ürün geliştirene 15 milyon..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?