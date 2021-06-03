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Spor Fenerbahçe 2021 genel kurul katılım durumu sorgulama | Fenerbahçe üye sorgulama
Spor

Fenerbahçe 2021 genel kurul katılım durumu sorgulama | Fenerbahçe üye sorgulama

Fenerbahçe 2021 seçimli genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Fenerbahçe Kulübü, 18-19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan 2022 olağan genel kurul toplantısı için haziran listesi sorgulama sayfasını aktif etti. 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hazirun listesinde yer alıp almadığınız Fenerbahçe 2021 genel kurul katılım durumu sorgulama yaparak öğrenilebilmekte. Peki Fenerbahçe 2021 genel kurul katılım durumu nereden sorgulanır? Fenerbahçe genel kurul katılım durumu 2021 sorgulama girişi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:03:00 - 2021-06-03 17:03:52
Fenerbahçe 2021 genel kurul katılım durumu sorgulama | Fenerbahçe üye sorgulama

Fenerbahçe Kulübü 2021 olağan genel kurul katılım durumu sorgulama duyurusu yaptı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaşadığımız pandemi süreci sebebiyle İçişleri Bakanlığımızca herhangi bir kısıtlama olmaması durumunda Kulübümüzün 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 18-19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı; çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

2021 Fenerbahçe genel kurul katılım durumu sorgulama

2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hazirun listesinde yer alıp almadığınızı aşağıdaki alanlara gerekli bilgilerinizi girerek kontrol edebilirsiniz. Hazirun listesi, toplantı tarihinin ileriye ertelenmesi halinde değişiklik gösterebilir. Fenerbahçe 2021 genel kurul katılım durumu sorgulama yapmak için tıklayın

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