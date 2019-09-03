Fenerbahçe 2019-20 Transfer Raporu
Fenerbahçe'nin yeni sezondaki gelip giden listesini derledik.03 Eylül 2019 Salı 11:53
Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırdı. Geçtiğimiz sezon kötü performans ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı lacivertliler, yaptıkları transferlerle taraftarlarını mutlu etti. İşte tam liste.
GELENLER
Luiz Gustavo 32 Önlibero Marsilya 6,00 mil. €
Max Kruse 31 Santrafor Werder Bremen Bedelsiz
Mathias Zanka Jorgensen 29 Stoper Huddersfield Town 2,00 mil. €
Adil Rami 33 Stoper Marsilya Bedelsiz
Garry Rodrigues 28 Sol Kanat Ittihad Kiralık
Vedat Muriqi 25 Santrafor Çaykur Rizespor 3,50 mil. €
Deniz Türüç 26 Orta saha sağ Kayserispor 2,50 mil. €
Emre Belözoğlu 38 Merkez orta saha Başakşehir Bedelsiz
Mevlüt Erdinç 32 Santrafor Başakşehir Bedelsiz
Altay Bayındır 21 Kaleci Ankaragücü 1,50 mil. €
Allahyar Sayyadmanesh 18 Santrafor Esteghlal FC 750 bin €
Murat Sağlam 21 Sağ Bek Wolfsburg II Bedelsiz
Karahan Yasir Subaşı 23 Sol Bek Ümraniyespor 157 bin €
GİDENLER
Eljif Elmas 19 Merkez orta saha Napoli 16,00 mil. €
Roberto Soldado 34 Santrafor Granada Bedelsiz
Mathieu Valbuena 34 On Numara Olympiakos Bedelsiz
Martin Skrtel 34 Stoper Atalanta Bedelsiz
Roman Neustadter 31 Stoper Dinamo Moskova Bedelsiz
Allahyar Sayyadmanesh 18 Santrafor İstanbulspor Kiralık
Yusuf Mert Tunç 19 Santrafor Boluspor Kiralık
Abdulcebrail Akbulut 17 Sol Bek BB Erzurumspor Kiralık
Michael Frey 25 Santrafor Nürnberg 100 bin € - Kiralık
Diego Reyes 26 Stoper Tigres UANL Bedelsiz
Carlos Kameni 35 Kaleci - -
Mehmet Topal 33 Önlibero Başakşehir Bedelsiz
Volkan Demirel 37 Kaleci Kariyer sonu -
İsmail Köybaşı 29 Sol Bek Granada Bedelsiz
Şener Özbayraklı 29 Sağ Bek Galatasaray Bedelsiz
Berke Özer 19 Kaleci KVC Westerlo Kiralık
Karahan Yasir Subaşı 23 Sol Bek Kayserispor 170 bin €
Barış Alıcı 22 Orta saha sağ Çaykur Rizespor Kiralık
Oğuz Kağan Güçtekin 20 Önlibero Çaykur Rizespor Takas - Kiralık
Tarık Çetin 22 Kaleci Çaykur Rizespor Takas
Mahsun Çapkan 19 Orta saha sol Çaykur Rizespor Takas
Burak Albayrak 21 Stoper Çaykur Rizespor Takas
Ahmethan Köse 22 Santrafor Samsunspor ?
Serhat Kot 22 Merkez orta saha MVV Maastricht Bedelsiz
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