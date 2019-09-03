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Fenerbahçe 2019-20 Transfer Raporu

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki gelip giden listesini derledik.

03 Eylül 2019 Salı 11:53
Fenerbahçe 2019-20 Transfer Raporu

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırdı. Geçtiğimiz sezon kötü performans ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı lacivertliler, yaptıkları transferlerle taraftarlarını mutlu etti. İşte tam liste.

GELENLER

Luiz Gustavo 32 Önlibero Marsilya 6,00 mil. €

Max Kruse 31 Santrafor Werder Bremen Bedelsiz

Mathias Zanka Jorgensen 29 Stoper Huddersfield Town 2,00 mil. €

Adil Rami 33 Stoper Marsilya Bedelsiz

Garry Rodrigues 28 Sol Kanat Ittihad Kiralık

Vedat Muriqi 25 Santrafor Çaykur Rizespor 3,50 mil. €

Deniz Türüç 26 Orta saha sağ Kayserispor 2,50 mil. €

Emre Belözoğlu 38 Merkez orta saha Başakşehir Bedelsiz

Mevlüt Erdinç 32 Santrafor Başakşehir Bedelsiz

Altay Bayındır 21 Kaleci Ankaragücü 1,50 mil. €

Allahyar Sayyadmanesh 18 Santrafor Esteghlal FC 750 bin €

Murat Sağlam 21 Sağ Bek Wolfsburg II Bedelsiz

Karahan Yasir Subaşı 23 Sol Bek Ümraniyespor 157 bin €

GİDENLER

Eljif Elmas 19 Merkez orta saha Napoli 16,00 mil. €

Roberto Soldado 34 Santrafor Granada Bedelsiz

Mathieu Valbuena 34 On Numara Olympiakos Bedelsiz

Martin Skrtel 34 Stoper Atalanta Bedelsiz

Roman Neustadter 31 Stoper Dinamo Moskova Bedelsiz

Allahyar Sayyadmanesh 18 Santrafor İstanbulspor Kiralık

Yusuf Mert Tunç 19 Santrafor Boluspor Kiralık

Abdulcebrail Akbulut 17 Sol Bek BB Erzurumspor Kiralık

Michael Frey 25 Santrafor Nürnberg 100 bin € - Kiralık

Diego Reyes 26 Stoper Tigres UANL Bedelsiz

Carlos Kameni 35 Kaleci - -

Mehmet Topal 33 Önlibero Başakşehir Bedelsiz

Volkan Demirel 37 Kaleci Kariyer sonu -

İsmail Köybaşı 29 Sol Bek Granada Bedelsiz

Şener Özbayraklı 29 Sağ Bek Galatasaray Bedelsiz

Berke Özer 19 Kaleci KVC Westerlo Kiralık

Karahan Yasir Subaşı 23 Sol Bek Kayserispor 170 bin €

Barış Alıcı 22 Orta saha sağ Çaykur Rizespor Kiralık

Oğuz Kağan Güçtekin 20 Önlibero Çaykur Rizespor Takas - Kiralık

Tarık Çetin 22 Kaleci Çaykur Rizespor Takas

Mahsun Çapkan 19 Orta saha sol Çaykur Rizespor Takas

Burak Albayrak 21 Stoper Çaykur Rizespor Takas

Ahmethan Köse 22 Santrafor Samsunspor ?

Serhat Kot 22 Merkez orta saha MVV Maastricht Bedelsiz

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:53
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