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Spor

Fenerbahçe 113 yaşında

Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübü ziyaret edişinin 102.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:21:22 -
Fenerbahçe 113 yaşında

Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübü ziyaret edişinin 102. yılı ve kulübün kuruluşunun 113. yıl dönümünü sebebiyle bir mesaj yayımladı.


Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Kulübümüzün kuruluşunun 113., istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübümüzü ziyaretinin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürdü, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınar Fenerbahçe Spor Kulübü, 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecek. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadelerine yer verildi.

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