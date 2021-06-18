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Spor Fenerbahçe 1 Temmuz'da sahaya iniyor
Spor

Fenerbahçe 1 Temmuz'da sahaya iniyor

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Sarı-laciverti ekip sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylası'na gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 16:30:00 -
Fenerbahçe 1 Temmuz'da sahaya iniyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Futbol takımı, sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylası'na gidecek.

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