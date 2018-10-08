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Fener yine kayıp!

Ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak son üç haftada 7 puan kaybetti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:26
Fener yine kayıp!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak son üç haftada 7 puan kaybetti.

16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vuruşunda, top savunmada Reyes'e çarparak kornere gitti.

45+2. dakikada soldan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Eljif'e çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede çıkardı.

İlk yarı golsüz geçildi. 56. dakikada Hasan Ali'nin sert ortasında savunmada Da Costa araya girerek tehlikeyi önledi. 57. dakikada Caicara'nın ortasında Elia'nın tek vuruşu dışarı gitti. 60. dakikada oyuna bir dakika önce giren Benzia'nın sert vuruşu savunmadan kornere çıktı.

65. dakikada Benzia'nın serbest vuruşuna yükselen Topal'ın vuruşu dışarı çıktı.

71. dakikada Isla'nın ortasında Eljif ceza yayı üzerinde topu dışarı attı. 85. dakikada Benzia'nın ceza yayı üzerine kestiği topa Slimani'den önce maçın başarılı ismi Mert Günok araya girerek tehlikeyi önledi. 90+4. dakikada Visca'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda Harun topu kurtardı.

Müsabakada gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Koç yarın açıklayacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadro dışı bırakılan futbolcular Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar ile yolların ayrıldığı teknik heyetteki 3 kişi için, "Bu kararlar, anlık öfkeyle, gündem değiştirmek için ya da birilerini suçlamak için alınmış değil." dedi. Ali Koç, alınan kararlarla ilgili en geç yarın bir açıklama yapacağını aktardı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 13:26
  1. Fenerbahçe Kulübü
  2. İstanbul Başakşehirspor

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