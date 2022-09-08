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Spor Fener son transferini takasla yapacak!
Spor

Fener son transferini takasla yapacak!

Fenerbahçe'de gelen yeni transferlerin ardından forma şansı bulamayan Serdar Dursun takımdan ayrılmaya karar verdi. Sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'dan istediği Tayyip Talha Sanuç transferine karşılık Serdar Dursun takasta kullanılacak. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Tayyip Talha Sanuç, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 15:55:00 -
Fener son transferini takasla yapacak!

Fenerbahçe'de gelen yeni transferlerin ardından forma şansı bulamayan Serdar Dursun takımdan ayrılmaya karar verdi. Sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'dan istediği Tayyip Talha Sanuç transferine karşılık Serdar Dursun takasta kullanılacak. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Tayyip Talha Sanuç, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosuna bildirilmeyen Serdar Dursun ipleri kopardı. Takımda kendisine gelecek göremeyen golcü oyuncu menajerine kulüp bulması için talimat vermişti. Sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği Tayyip Talha Sanuç transferinde ilginç bir gelişme yaşandı ve Serdar Dursun takasta kullanılmaya karar verildi.

GÖRÜŞME YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Tayyip Talha Sanuç, görüşme yapmak için menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin takasta kullanmak için Serdar Dursun'u Adana Demirspor'a önerdiği ve Adana ekibinin bu teklifi kabul ettiği iddia edildi.

 

 

 

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