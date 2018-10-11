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Fener Rum Patrikhanesi'nden tarihi karar! Kiliseler ayrıldı

Fener Rum Patrikhanesi'ndeki toplantıda, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinin kabulü kararlaştırıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:53
Fener Rum Patrikhanesi'nden tarihi karar! Kiliseler ayrıldı

Fener Rum Patrikhanesi'nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık talebine ilişkin karar verildi.

"Talebi uygun gördük"

Toplantının sonunda Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen gazetecilere açıklama yapan Fransa Metropoliti Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık (otosefal) talebine destek konusunda daha önce aldıkları kararı bugün yenileyerek, talebi uygun gördüklerini ifade etti.

Metropolit Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebine ilişkin kararın bugün kesinleştiğini açıkladı.

Kararın açıklanmasını, Rusya ve Ukrayna'dan gelen medya mensupları da takip etti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:53
  1. Kilis
  2. rusya
  3. Ukrayna
  4. fener rum patrikhanesi
  5. ortodoks kilisesi

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