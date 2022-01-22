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Spor Fener kaçtı, Sivas yakaladı
Spor

Fener kaçtı, Sivas yakaladı

Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 18:05:00 - 2022-01-22 18:14:43
Fener kaçtı, Sivas yakaladı

Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 18. dakikada Miha Zajc kaydederken, Sivasspor bu gole 74. dakikada Pedro Henrique ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından F.Bahçe'nin yenilmezlik serisi 3 maça çıktı ve 37 puana ulaştı. Sivasspor ise 31 puana yükseldi.

Ligin 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

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