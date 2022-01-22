Fener kaçtı, Sivas yakaladı
Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe'nin golünü 18. dakikada Miha Zajc kaydederken, Sivasspor bu gole 74. dakikada Pedro Henrique ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından F.Bahçe'nin yenilmezlik serisi 3 maça çıktı ve 37 puana ulaştı. Sivasspor ise 31 puana yükseldi.
Ligin 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.