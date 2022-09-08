Fener hesabı kesti
Temsilcimiz Fenerbahçe, kendisini Şampiyonlar Ligi’nden eleyen Dinamo Kiev’i UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Kadıköy’de 2-1 yenerek hesabı kapatmasını bildi. Grubun diğer maçında ise Rennes, Larnaca'yı 2-1 mağlup etti.
Temsilcimiz Fenerbahçe, kendisini Şampiyonlar Ligi’nden eleyen Dinamo Kiev’i UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Kadıköy’de 2-1 yenerek hesabı kapatmasını bildi. Grubun diğer maçında ise Rennes, Larnaca'yı 2-1 mağlup etti.
25. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi’nin pasıyla sağda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun sert ortasında, savunmada Burda meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı. Aynı dakikada Rossi’nin hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında oluşan karambolde Szalai’nin vuruşunda, top kaleciden sekti. Pozisyonun devamında Pedro’nun müdahale ettiği meşin yuvarlak Gustavo Henrique’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla etkisiz vuruşunda top kalecide kaldı. 34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Alioski’nin yerden köşeye sert şutunda, kaleci topu kornere çeldi.
GUSTAVO İLK GOLÜNÜ ATTI
35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Rossi’nin kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde Gustavo Henrique’nin kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-0. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti. 51. dakikada korner atışından gelen topa iyi yükselen Garmash’ın kafa vuruşu Altay’ın kontrolünde auta gitti. 54. dakikada Ferdi’nin Alioski’ye sert ortasında kaleci Bushchan topa sahip oldu.
KİEV BERABERLİĞİ YAKALADI
64. dakikada Buyalskiy’in ortasında bomboş pozisyonda topla buluşan Tsygankov’un tek vuruşu Altay’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1
74. dakikada Sydorchuk’u sert vuruşu kaleci Altay’da kaldı. 78. dakikada İrfan’ın sert kornerinde kaleci topu tokatladı.
90+2. dakikada Batshuayi attığı şık golle takımını öne geçirdi: 2-1. Maçta başka gol olmadı ve Kadıköy’de müsabaka 2-1 sona erdi.
Kadın - Aile
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