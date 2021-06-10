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Spor

Fenebahçe'ye müjde

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe forması ile bekleneni veremeyen Samatta, Belçika'ya geri dönebilir.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:59:00 -
Fenebahçe'ye müjde

Fenerbahçe'nin geçen sezon Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta, bekleneni veremeyince gözden düşmüştü.

Tanzanyalı futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmeyen Fenerbahçe'ye Belçika'dan bir teklif geldi.

Voetbal 24'ün haberine göre Belçika ekibi Genk, Samatta'ya talip oldu.

Haberde, Genk'in bu transfer için Fenerbahçe'ye para artı Joseph Paintsil'i önerdiği ayrıntısı verildi. Paintsil, kiralık olarak formasını giydiği Ankaragücü'nde 11 gol attı.

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