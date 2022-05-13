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Dünya Fenalaşan sürücünün aracını vatandaşlar durdurdu! Dünya bu videoyu konuşuyor
Dünya

Fenalaşan sürücünün aracını vatandaşlar durdurdu! Dünya bu videoyu konuşuyor

ABD'nin Florida eyaletinde bir sürücü, direksiyon başında rahatsızlık geçirince yola dalan araca çevredekiler müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 08:32:00 -

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın, aracıyla seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Kadının başka bir araçtaki iş arkadaşı, durumu fark ederek hemen yardıma koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, arkadaşının yardımına koşan kadının hareket halindeki arabayı durdurmaya çalıştığı ve diğer sürücülerden de yardım istediği görülüyor. Saniyeler sonra diğer sürücüler de olaya müdahale ederek aracı durduruyor. İçlerinden birisi yolcu tarafındaki camı kırarak baygınlık geçiren kadına ulaşmaya çalışırken, kısa süre sonra kapıların açıldığı ve kadının tepki vermediği, aracın güvenli bir yere çekildiği kameraya yansıyor.

"Kapıyı açtığımızda kadın başlangıçta tepki vermedi"

Kadına yardım edenlerden ABD ordusunda görevli Juan Chavez, "Onun baygın olduğunu duyduğumda bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Camı açamadık, videoda birisinin camı açmaya çalıştığını görebilirsiniz ama benim arabamda camları kırmak için bir alet vardı. Kapıyı açtığımızda kadın başlangıçta tepki vermiyordu, daha kendine geldi" ifadelerini kullandı.

Direksiyon başında fenalık geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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