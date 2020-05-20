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Fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı

Antalya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşan kişi direksiyon başında elinde tespihiyle bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:22:00 -
Fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.00 sırasında Antalya Dumlupınar Bulvarı, Antalyaspor kavşağında meydana geldi. Kepez istikametinden, kent merkezine doğru 34 CLU 515 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Yalçın T., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon başında fenalaştı.

Kenardaki kaldırım taşlarına çarpan Yalçın T.'nin kullandığı otomobil kavşak sistemi içinde durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Emniyet kemeri takılı sağ elinde tespihle aracı içinde fenalaşan Yalçın T.'yi bir yakını kendine getirmeye çalıştı.

İki hava yastığı açılan araç içinde bir türlü kendine gelmeyen Yalçın T.'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Sedyeye alınan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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