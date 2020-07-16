Fen Lisesi taban puanları yüzdelik dilimler 2020
Fen lisesi taban puanları | LGS sonuçları açıklandı. Lise tercih dönemi de belli oldu. LGS puanıyla Fen liselerine yerleşmek isteyenler ise “Fen lisesi puanları” , “2020 Fen lisesi taban puanları yüzdelik dilimler” , “Kaç puanla Fen lisesine girerim” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Kaç puanla fen lisesine girerim? | 20 Haziran’da yapılan LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı lise tercihlerinin 20 Temmuz’da başlayıp 29 Temmuz saat 17.00’de sona ereceğini açıkladı. Fen lisesinde okumak isteyenler ise okul puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı.
Fen Lisesi taban puanları yüzdelik dilimler 2020
Eğitim hayatlarına fen liselerinde devam etmem isteyen öğrenciler kaç puanla fen lisesine yerleşebileceklerini araştırıyor.
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