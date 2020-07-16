  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Fen Lisesi taban puanları yüzdelik dilimler 2020

Fen lisesi taban puanları | LGS sonuçları açıklandı. Lise tercih dönemi de belli oldu. LGS puanıyla Fen liselerine yerleşmek isteyenler ise “Fen lisesi puanları” , “2020 Fen lisesi taban puanları yüzdelik dilimler” , “Kaç puanla Fen lisesine girerim” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:56:00 -
Fen Lisesi taban puanları yüzdelik dilimler 2020

Kaç puanla fen lisesine girerim? | 20 Haziran’da yapılan LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı lise tercihlerinin 20 Temmuz’da başlayıp 29 Temmuz saat 17.00’de sona ereceğini açıkladı. Fen lisesinde okumak isteyenler ise okul puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı.

Fen Lisesi taban puanları yüzdelik dilimler 2020

Eğitim hayatlarına fen liselerinde devam etmem isteyen öğrenciler kaç puanla fen lisesine yerleşebileceklerini araştırıyor.

SINAVLI SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELERİN KONTENJANLARI

MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sınavsız lise kayıtları ne zaman 2020
Sınavsız lise kayıtları ne zaman 2020

Eğitim

Sınavsız lise kayıtları ne zaman 2020

Lise tercih robotu 2020 | Lise tercihleri ne zaman başlıyor?
Lise tercih robotu 2020 | Lise tercihleri ne zaman başlıyor?

Eğitim

Lise tercih robotu 2020 | Lise tercihleri ne zaman başlıyor?

Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liseleri 2020
Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liseleri 2020

Eğitim

Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liseleri 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı