Fen lisesi taban puanı | Fen lisesi kontenjanları | Fen liseleri yüzdelik dilimleri 2021

Fen liseleri taban puanı yüzdelik dilimeleri 2021 kontenjanları. Fen liseleri yüzdelik dilimleri başta olmak üzere fen lise 2021 taban puanları, 2021 fen lisesi kontenjanları liseye hazırlanan 8. sınıf öğrenciler tarafından merak ediliyor. Korona salgını dönenimde uzaktan eğitimle başlayan eğtim öğretim salgının seyrine göre yüz yüze devam etti. 2 Mart’tan sonra çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli eller ayrımı yapılmaksızın tüm illerde liseye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim geçti. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler bir yandan da lise taban puanları, lise kontenjanları, lise yüzdelik dilimleri 2021 merak ediyor. İşte fen lisesi taban puanı | Fen lisesi kontenjanları ve Fen liseleri yüzdelik dilimleri 2021 listesi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS 2021 sınavı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisi LGS 2021 sınavına girecek. Peki 2021 LGS ne zaman yapılacak? Fen lisesi taban puanı, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

Fen liseleri taban puanı yüzdelik dilimeleri 2021 kontenjanları

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