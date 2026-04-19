Fen Lisesi pansiyonunda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi pansiyonunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yurtta kalan 46 öğrenci tedbir amacıyla tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Nazilli’de bulunan Nazilli Fen Lisesi’nin pansiyon bölümünde gece saatlerinde çıkan yangın, kısa süreli korku ve paniğe yol açtı. Karaçay Mahallesi’ndeki okul pansiyonunun çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi’nde bulunan Nazilli Fen Lisesi pansiyonunda çıktı.

 

Okulun pansiyon bölümünün çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine arken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yurtta kalan 46 öğrenci alınan önlemlerin ardından tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü.

 

Olayda yaralanan olmazken, öğrenciler minibüslerle ilçede bulunan diğer liselerin pansiyonlarına götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Yangın ihbarının ardından olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan söndürme çalışmalarını yakından takip ederek, yetkililerden bilgiler aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

