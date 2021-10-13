Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liselerine, mesleki ve teknik liselerine nakiler nasıl yapılacak?

Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yeniden düzenlendi. Buna göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.

Hazırlık, 9 ve 10. sınıflara nakil nasıl yapılacak?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkanı sağlandı.