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Eğitim Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liselerine, mesleki ve teknik liselerine nakiler nasıl yapılacak?
Eğitim

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liselerine, mesleki ve teknik liselerine nakiler nasıl yapılacak?

Liseler arası nakil nasıl yapılır? fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri arasında geçiş oluyor mu? Hangi liseden hangi liseye nakil oluyor? Liseler arası nakil işlemleri nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, kontenjan belirleme, başvuru şartlarına ilişkin yeni düzenlemeye gitti. Peki Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liselerine, mesleki ve teknik liselerine nakiler nasıl yapılacak? Hazırlık, 9 ve 10. sınıflara nakil nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:53:00 - 2021-10-13 16:54:15
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liselerine, mesleki ve teknik liselerine nakiler nasıl yapılacak?

Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yeniden düzenlendi. Buna göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.

Hazırlık, 9 ve 10. sınıflara nakil nasıl yapılacak?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkanı sağlandı.

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