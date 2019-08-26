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Fen Bilimleri Öğretmenleri ESOGÜ’de yenilikçi teknolojilerle buluştu

TÜBİTAK ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen “Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli projenin kapanış töreni düzenlendi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:29
Fen Bilimleri Öğretmenleri ESOGÜ’de yenilikçi teknolojilerle buluştu

TÜBİTAK ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen “Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli projenin kapanış töreni düzenlendi.


TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Munise Seçkin Kapucu’nun üstlendiği projenin kapanış töreni ESOGÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Projede Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver, Dr. Öğr. Üyesi İrfan Süral ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yurtseven Avcı’nın uzman olarak, Hanne Türk, Sibel Türk ve Naz Fulya Özkarabacak’ın rehber olarak görev aldı. Törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da katıldı.


Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden 718 katılımcının başvuruda bulunduğu proje etkinliğine, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında ve özel okullarda görev yapmakta olan 35 Fen Bilimleri öğretmeni katılım sağladı. Yenilikçi teknoloji uygulamaları olarak ele alınan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital hologram uygulamalarının Fen Bilimleri öğretiminde kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje etkinlikleri, 18-24 Ağustos 2019 tarihlerinde ESOGÜ Eğitim Fakültesi ve Bilim Deney Merkezi’nde gerçekleşti. Proje kapsamında 8 farklı üniversiteden alanında uzman 10 eğitmen tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler sonunda öğretmenler derslerinde kullanabilecekleri zenginleştirilmiş materyaller hazırlama konusunda beceri kazandılar. Projede yer alan öğretmenler yenilikçi teknolojileri tanıma, eğitimde kullanılan farklı uygulamaları görme ve deneyimleme fırsatı buldular.


Proje aracılığı ile öğretmenlerin edindikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamlarına taşımaları ve bu sayede öğrencilerin bilim öğrenme merakının artırılması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:29
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