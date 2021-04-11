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Gündem Feministlerden skandal İstanbul Sözleşmesi bildirisi
Gündem

Feministlerden skandal İstanbul Sözleşmesi bildirisi

Müslüman Kanunları Altında Yaşayan Kadınlar (WLUML) adlı kökü dışarıda ihanet odağı, Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından vazgeçirmek için uluslararası toplumu baskı uygulamaya çağırdı. Peşi sıra gelen ihanet bildirilerine bir yenisi daha eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 09:15:00 -
Feministlerden skandal İstanbul Sözleşmesi bildirisi

3STK kisvesi altında fitne tohumları eken WLUML (Müslüman Kanunları Altında Yaşayan Kadınlar), Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren skandal bir açıklama yayınladı. Açıklamada, çekilme kararıyla ilgili derin endişe duyduklarını ifade eden feministler, kararının anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. Gerçeklerin ters yüz edildiği açıklamada, kadınlar için sokakların daha güvenli olduğu iddiası üzerinden aile düşmanlığı yapıldı. Bildiride somut verilere dayanmayan şu ifadelere yer verildi: “Çok sayıda araştırma Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde ev içi şiddet ve kadına yönelik tacizin arttığını gösteriyor. Kadın cinayetleri de artıyor.”

“Türkiye’ye baskı uygulayın”

Ailenin bir tehdit unsuru olarak lanse edildiği bildiride, “Kadın haklarını ve yaşamlarını korumaya yönelik bu çığır açıcı aracın yanıltıcı bir şekilde ‘aileyi tehdit’ olarak çerçevelendiği son yıllarda sözleşmenin Türkiye içinde ve dışında dezenformasyon kampanyalarının hedefi olması son derece rahatsız edicidir. Uluslararası dayanışma ağı WLUML, bu geri çekilmeden ve Türkiye dışında oluşturabileceği dalgalanma etkilerinden endişe duyuyor. Müslüman Kanunları Altında Yaşayan Kadınlar olarak, Türkiye’yi bu kararı yeniden gözden geçirmeye ve ülkenin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırarak Türkiye’deki kadın hakları ve feminist grup ve ağlarla dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Resat

Müslüman kadınlar bu edepsizlere bizi kurtarinmi demiste bunlar bu bildiriyi yayınlamış. ? Yoksa bu edepsizler dünyadaki bütün kadınlar bizim gibi olacak diyemi bu vazifesi kendilerince icat etmiş,
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