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Dünya Feminist milletvekili suçun tamamını yükledi: Erkeklere akşam sokağa çıkma yasağı getirilsin
Dünya

Feminist milletvekili suçun tamamını yükledi: Erkeklere akşam sokağa çıkma yasağı getirilsin

Ülkede işlenen kadın cinayetinin ardından değerlendirmelerde bulunan İngiliz Milletvekili Barones Jones, "Kadınların güven hissetmesi için erkeklerin 6'dan sonra dışarı çıkmaması gerekir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 23:59:00 - 2021-03-13 00:25:01
Feminist milletvekili suçun tamamını yükledi: Erkeklere akşam sokağa çıkma yasağı getirilsin

İngiltere'nin Londra kentinde, 28 Şubat tarihinden itibaren kayıp olan ve geçtiğimiz günlerde cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ın cinayetinin ardından hükümet yetkililerinden ilginç bir öneri geldi.

A Green Party'den İngiliz Milletvekili Barones Jones, kadınların sokağa çıkmalarına dair güven hissedebilmeleri için yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Jones, cinayetin ardından erkeklere saat 18.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerektiğini savundu.

"Her türlü ayrımcılığın azalacağını düşünüyorum"

İngiltere'deki aile içi şiddet sorunlarına yönelik bir oturumda konuşma yapan Jones, "Bunun kadınları çok daha güvenli hale getireceğini ve her türlü ayrımcılığın azalacağını düşünüyorum." dedi.

 

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