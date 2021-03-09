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Gündem Feminist Gece Yürüyüşü'nden terör sevici HDP ve rezalet fışkırdı
Gündem

Feminist Gece Yürüyüşü'nden terör sevici HDP ve rezalet fışkırdı

İstanbul Taksim'de 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü düzenleyen bir grubun yaptığı basın açıklaması kadın haklarını aramaktan daha çok siyasi propaganda ve ahlaksız çağrılara dönüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 01:55:00 -
Feminist Gece Yürüyüşü'nden terör sevici HDP ve rezalet fışkırdı

Kadın hakları diyerek ortalığı ayağa kaldıranların niyetlerinin başka olduğu bir kez daha tescillendi.

İstanbul Taksim'de 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştiren grup yaptığı açıklamada, teröre ve bazı medyada çıkan asılsız haberlere, "İtiraz etmemizi, hakkımızı aramamızı engellemek için her gün nefret diliyle hedef gösterenlere, kayyumlara, sokakları bize kapatanlara, keyfi gözaltılara, çıplak aramalara, haksız tutuklamalara, ev hapislerine karşı feminist isyan meydanlarda, dayanışmada!" ifadelerini kullanarak sahip çıktı.

Teröre sahip çıktılar

Eyleme katılanlar "zıplı zıpla, zıplamayan kayyumdur" diyerek aynı zamanda terör sevici HDP'li belediyelere atanan kayyumlar ve Boğaziçi Üniversitene atanan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu hedef aldı.

LGBTİ propagandası yaptılar

Kadın eylemini LGBTİ şovuna dönüştüren grup yaptığı açıklamada, "Cinsiyetçi ve aşağılayıcı muameleye, nefrete, homofobik ve transfobik saldırılara, toplumsal cinsiyetten korkan, “LGBT yoktur” diyenlere karşı feminist isyan her yerde!" diyerek LGBTİ'yi parlattı.

Ahlaksızlık saçtılar

Ahlaksızlıkta da sınır tanımayan grup açıklamalarına, "Kimi arzulayacağımızı, kimi seveceğimizi, nasıl s........ bize dayatanlara, hizaya sokup şiddet uygulamaya çalışanlara, bedenlerimizden, arzularımızdan korkanlara karşı feminist isyan yatakta!" sözlerini de ekledi.

 

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