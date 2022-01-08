Feminist Ayşen Şahin’den iğrençlik! Hem cahil, hem de küfürbaz

Evrensel yazarı Ayşen Şahin, sosyal medya hesabından yine skandal bir paylaşımda bulundu.

Halk TV’de skandala imza atmıştı

Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin, CHP’nin Halk TV ekranlarında bir skandala daha imza atmıştı. Konuk olduğu televizyon programında terör örgütü PKK’ya katılanların ailelerini devletin arayarak çocuklarının teslim olması noktasında çağrıda bulunmalarına karşı çıkmıştı. Şahin, o yayında şu skandal ifadeleri kullanmıştı: “18 yaşını geçen, reşit olan, dağdaki silahlı bir insanın ailesini devlet aramamalı, yanlış”

Otomatik gelen mesaja böyle karşılık verdi

Skandallarla sıkça gündeme gelen Evrensel yazarı Ayşen Şahin, son olarak attığı iğrenç tweet’le hem cahilliğini ve hem de küfürbaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Kendisine doğalgaz faturasına ilişkin otomatik sistemle gönderilen mesaja karşılık veren Şahin, “Ne sağlığı be bu fiyata? Kazakla otur, 977 öde? Bir de utanmadan “Saygılarımızla” ha? yaşandı bitti saygısızca sıçayım saygınıza” dedi.

İşte o iğrenç sosyal medya paylaşımı: