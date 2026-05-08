Bayrak düşmanları CHP beslemesi çıktı

Buğra Kardan İstanbul

Halkı sokaklara dökmek; provokatif eylemleri tetiklemek için her yolu deneyen CHP zihniyeti, çirkin yüzünü bu kez ODTÜ’de gösterdi. Üniversitede düzenlenen 37. Bahar Şenlikleri’nde DHKP-C yanlısı şarkıcı İlkay Akkaya’ya sahne verilmesini protesto etmek için Türk bayrağı açan üniversiteli gençlere saldırıda bulunanlar arasında terör örgütü üyesi İlhan Kaya’nın da yer alması olayın iç yüzünü derinleştirdi. Zira eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’nün terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen Kaya’nın serbest bırakılması için 2012 yılında Meclis’te basın açıklaması yaptığı ortaya çıktı. Aygün’ün yaygaraları ve ‘tutuklu öğrenciler’ adı altında gerçekleştirilen eylemlerin ardından tahliye edilen İlhan Kaya’nın dün ODTÜ’de boy göstermesi CHP zihniyetinin kampüsleri de karıştırma planını görünür hâle getirdi. Kirli plana ise tepki yağdı...

ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖRİST!

Akit’e konuşan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucu Başkanı Adnan Baran, şunları söyledi: “ODTÜ’de çevrilen filmi biz bir yerlerden hatırlıyoruz. Nereden 1980 öncesinden. Burada öğrenci olmadığı hâlde saldırıda bulunanlar arasında bulunan İlhan Kaya’ya geçmişte CHP’nin hamilik etmesi de şaşırtıcı değildir. 12 Eylül darbesine giden yolda DEVYOL, DEVSOL, DHKPC gibi Marksist veya Leninist yapılanmalara CHP arka çıkmıştı. CHP’nin tavrında dönüşüm olmadı. Şehit savcılarımızdan Mehmet Selim Kiraz’ı katleden DHKPC’lilere CHP sahip çıktı. CHP legal, himaye ettiği örgütler illegal. CHP provokasyonlara yönelerek belediyelerdeki yolsuzlukları, ahlâksızlıkları örtmeye uğraşıyor.” Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık da şöyle konuştu: “Üniversitelerin şu anda bilimin odağa oturtulduğu, terörün palazlanamadağı alanlardandır. ODTÜ’de buna yönelik bir arıza çakırılmaya çalışılmış. Amaç ‘Terörsüz Türkiye’nin, huzurun sabote edilmesidir. Belli ki demokrasinin güçlendiği, iç ve dış cephede terör sorununu ortadan kalkmaya başladığını görenler sahneye çıktılar. Burada vaktiyle CHP’nin DHKPC’li şahsı himaye etmiş olmasının yanında küresel bağlantılara da bakılmalıdır. Bunun için hücrelere bel bağlanmış.

KİMSE GENÇLERİ ALET EDEMEZ

Sosyolog Adnan Kalkan da şu uyarılarda bulundu: “Üniversiteler ilim ve bilim yuvalarıdır. Asli vazifeleri bu ve bunun gibi kazanımlar iken birileri çıkıp gençlerimizi provokasyon ve ideolojilerine alet edemezler. Birilerinin huzur bozuculuğa çıkmaları, birilerini tahliye ettirmek için üniversitelere yollamaları kabul edilemez. Gençlerimiz bu konuda kendini kullandırmamalı, birilerinin ideolojilerine alet olunmamalı, vatana millete faydalı olmaya odaklanmalı. Devletimiz ise bu konuda neslin muhafazası vazifesi gereği gençlerimizi ideolojik ve sapkın fikirlere alet etmeye çalışanlara karşı mücadele etmelidir. Bizim ise kaybedecek bir tek gencimiz dahi yoktur. Bu böyle biline.”