Teröristlerin gözü döndü! ODTÜ işgal altında

Yazısında, şenlikler sırasında Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırılara dikkat çeken Alan, olayın basit bir öğrenci kavgası olmadığını vurguladı.

Alan, saldırının merkezindeki isimlerden birinin DHKP-C ile bağlantılı olduğu iddia edilen İlhan Kaya olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk bayrağı açan öğrencilere cam şişe yağmuru, linç girişimi... Bu, uzun yıllardır süren ve maalesef sistem tarafından da kanıksanan hastalıklı bir ideolojik işgalin sonucudur."

CHP’ye "Terör Aparatlarını Himaye" Suçlaması

Murat Alan, üniversitelerdeki bu yapılanmaların siyasi ayağına değinirken CHP’yi hedef aldı. Geçmişte bazı CHP milletvekillerinin, terör örgütü üyeliğiyle suçlanan şahıslara "siyasi tutsak" diyerek sahip çıktığını hatırlatan yazar, ana muhalefet partisinin radikal sol yapılara "demokratik muhalefet" kılıfı giydirdiğini iddia etti.

"24 Yıldır Hegemonya Kırılamadı"

Eleştirilerini sadece muhalefetle sınırlı tutmayan Alan, AK Parti hükümetlerine de seslendi. Terörle mücadelede önemli başarılar elde edilmesine rağmen, köklü üniversitelerdeki ideolojik kadrolaşmanın ve radikal sol hegemonyanın hala kırılamadığını savundu:

Özerklik Kalkanı: ODTÜ gibi kurumların "özerklik" adı altında militan barındırdığı iddia edildi.

ODTÜ gibi kurumların "özerklik" adı altında militan barındırdığı iddia edildi. Reform İhtiyacı: Güvenlik operasyonlarının yeterli olmadığı, eğitim ve kadro politikasında köklü reformların şart olduğu belirtildi.

Güvenlik operasyonlarının yeterli olmadığı, eğitim ve kadro politikasında köklü reformların şart olduğu belirtildi. Vakıf Üniversitesi Kıyaslaması: Akademik özgürlüğün diğer özel üniversitelerde de olduğunu ancak bu tür "rezilliklerin" oralarda yaşanmadığı ifade edildi.

"Üniversiteler Esaretten Kurtarılmalı"

Yazısının sonunda Türk bayrağının bir provokasyon unsuru değil, birliğin sembolü olduğunu hatırlatan Murat Alan, Anadolu’nun zeki çocuklarının bu tür yapıların elinden kurtarılması gerektiğini ifade etti. Alan, üniversitelerin ideolojik esaretten kurtarılmasının toplumsal bir görev olduğunu vurgulayarak yazısını noktaladı.

Murat Alan’ın yazısını okumak için tıklayın>>>