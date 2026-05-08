Zenginler almak için sıraya girdi! Artık dünyaya bizden gidecek!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye, Mersin balığından elde edilen siyah havyardan 150 milyon dolarlık ihracat geliri hedefliyor.

arım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye'de üretilen mersin balıklarından elde edilecek havyarın 2027'nin sonunda "Türk havyarı" markasıyla ihracatının yapılacağını ve 100-150 milyon dolar gelir elde edileceğini belirtti.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEKİ ÜRETİM GÜCÜ Kafes balıkçılığı yapılan bir tesiste gerçekleştirilen hasat için Adana'nın Yumurtalık ilçesine gelen Türkyılmaz, Türkiye'nin su ürünlerinde yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim miktarıyla Avrupa'da birinci sırada yer aldığını söyledi.

Türkyılmaz, ciddi bir ihracat potansiyeli bulunan su ürünleri yetiştiriciliğinde hedeflerini gerçekleştirmek için bu tür üretim alanlarının artırılması gerektiğini ifade etti. Su ürünleri yetiştiriciliğinde çipura, levrek, alabalık, Türk somonu ve midyeyi üretim planlaması kapsamına aldıklarını, bu çerçevede yıl ve bölge bazlı ne kadar üretim yapılacağının belli olduğunu söyleyen Türkyılmaz, bu sayede alıcı ve satıcının önünü görebildiğini belirtti.

"DENİZDE OLAN BALIK DENİZDE KALSIN" Su ürünleri yetiştiriciliğinde planlı üretimdeki oranın yüzde 98'i bulduğunu belirten Türkyılmaz, üretimi teşvik etmek ve artırmak amacıyla da ciddi desteklemelerin olduğunu ifade etti. Türkyılmaz, 1980'li yıllarda su ürünleri yetiştiriciliğinin Türkiye'de neredeyse yok denilecek kadar az olduğunu, 2000'li yıllardan sonra ise desteklemelerle yetiştiricilikte bugün üretim miktarının avcılıktan elde edilen miktarı geçtiğini söyledi.

Desteklemelerin sadece üreticilerin ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen ürünlerin artışına sebep olmadığını belirten Türkyılmaz, "Denizde avcılık yoluyla yapılan üretimi hiçbir şekilde artırmak istemiyoruz. Devlet ve ülke politikası bu. Bakanlığımızın uygulamakta olduğu stratejiler ve planlamalar da bunun altyapısını oluşturuyor. Denizde olan balık denizde kalsın. Sadece sürdürülebilir bir balıkçılık yönetiminin gereği olarak avcılık yönetimini biraz daha sınırlı düzeyde tutma gayreti içindeyiz. Halkımızın hayvansal protein olan balık ihtiyacının karşılanmasını da yetiştiricilik yoluyla elde etme çabası içindeyiz. İhracata da bu yolla gönderme stratejisi içindeyiz." diye konuştu.

"AMAÇ, BALIĞI DENİZDE BIRAKMAK" Türkiye'nin, denizlerde su ürünleri avcılığı yapabilecek balıkçı filosuyla da Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, şöyle konuştu: "Bugün dünyanın pek çok ülkesinde balıkçı gemilerimiz Türk bayrağı dalgalandırıyorlar. Bu bayrak dalgalandırma işini desteklediğimiz gibi diğer taraftan da kendi kara sularımızda kendimize ait olan balıkları da çok fazla avlatmama stratejisini güdüyoruz. Dolayısıyla yetiştiriciliğe yapılmış olan yatırım ve devlet desteklemeleri avcılık miktarının daha sınırlı kalmasına sebep oluyor. Bugün istesek sahip olduğumuz balıkçı filosundaki gemilerle elde etmiş olduğumuz avcılık miktarını çok kısa bir süre içinde, belki bir yıl içinde 10 katına, 20 katına da çıkarabiliriz ama amaç o değil. Amaç, balığı denizde bırakmak, mümkün olduğunca yetiştiricilik yoluyla üretimi dünyada olduğu gibi geliştirmek."

Zenginlerin favorisi artık 'made in Türkiye' etiketli! Dünya sofralarına bizden gidecek "SİYAH HAVYAR KONUSUNDA DA ÇOK İDDİALIYIZ" Türkyılmaz, iç sularda nesli tükenme tehlikesi altında olan mersin balığının varlığını artırmak için de özellikle Elazığ ve Gaziantep bölgesindeki baraj göllerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

