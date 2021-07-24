Feminazileri de Chrest fonlamış ABD ve Batı’nın taktiği: Yık yuvayı, kap parayı!

Yavuz Selim İstanbul

Aile düşmanı feminazilere yurt dışından para akıtılmaya devam ediyor. Fondaş medyayı beslediği deşifre olan ABD’li Chrest Vakfı’nın Türkiye’de feminist faaliyet yürüten Mor Çatı, Filmmor ve KAGİDER’e güncel kurla 2 milyon TL’lik para akışı sağladığı tespit edildi.

Nerede batı fonu orada Mor Çete

Sözde bağımsız medyayı yüzbinlerce dolar parayla köleleştiren ABD ve Batı, Türkiye’de kadın hakları adı altında eşcinselliği, feminizmi ve ailesiz hayatı topluma dayatan sözde kadın derneklerini fonluyor. Chrest Vakfı’nın para akışı sağladığı feminist oluşumlar arasında Mor Çatı Vakfı dikkat çekiyor. Daha önce yurt dışı fonlarıyla defalarca gündeme gelen Mor Çatı’ya Chrest Vakfı’ndan 28,780 dolarlık kaynak aktarılmış. 2017 senesindeki para transferinin gerekçesi olarak “Kadın sığınakları çalışanları ve kadın hakları savunuculuk gruplarının katılacağı bir kurultayın organizasyonu” gösterilmiş. Mor Çete’ye aktarılan paranın günümüzdeki döviz kuru ile karşılığı 246 bin 221 TL oluyor.

Fon için ne filmler çevirmişler!

ABD’li Chrest Vakfı’nın feminazide bir diğer adresi Filmmor. Chrest Vakfı verilerine göre, Filmmor Kadın Kooperatifi’ne 2018, 2019,2020’de 4 seferde ve her biri 50 bin dolar olmak üzere 200 bin dolar para akıtıldı. “Kadınlar tarafından yapılmış filmleri içeren bir film festivalinin düzenlenmesi” kılıfıyla Filmmor’a aktarılan mali ödeneğin güncel döviz kuruyla karşılığı 1 milyon 711 bin Türk Lirası.

Şiddet dediler cebi doldurdular

Kadına şiddet maskesiyle beslenen bir başka feminist STK ise KAGİDER. ABD’li Chrest Vakfı’nın fon listesinde Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) de bulunuyor. 2007 senesinde KAGİDER’in kasasına 6 bin 800 dolar konulmuş. Günümüzde 58 bin 175 TL’ye tekabül eden fonun bahanesi oldukça dikkat çekici: “Kadına karşı şiddetin sona ermesini konu alan bir filmin dağıtımı.”

Mor Çete’nin ilk vukuatı değil

Türkiye’de aile düşmanı feminizm akımının öncülüğünü üstlenen Mor Çatı Vakfı’nın yurt dışı para musluğunu daha önce deşifre eden Gazetemiz Akit, “Para Batı’dan yıkım Çatı’dan” başlıklı haberinde feminazilerin Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç Başkonsolosluğu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından fonlandığını gündeme taşımıştı. İşte Mor Çete’ye akan paranın diğer yurt dışı kaynakları:

l 2010: “Eviçi Şiddeti Önlemek İçin Köprüler Kurmak Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

l 2012: “Sığınaksız Bir Dünya İçin İletişim Ağı Projesi.” İsveç Başkonsolosluğu fonladı.

l 2012: “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği Projesi.” İsveç Başkonsolosluğu fonladı.

l 2013: “6284 Sayılı Kanun Uygulamaları ve Yaygın Olumlu Örnekler Projesi.” Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu fonladı.

l 2013: “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği Projesi” kapsamında İstanbul’da üç gün süren atölye çalışmaları düzenlendi. Bu çalışmaları da İsveç Başkonsolosluğu fonladı.

l 2014: “Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların Güçbirliği Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

l 2015: “Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

l 2016: “Sivil Düşün Projesi” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

l 2016: “Avrupa ve Türkiye’deki Kadın Örgütleri Arasında Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

l 2016: “Mor Çatı Gönüllü Ağını ve Kadınların Destek Mekanizmalarını Güçlendirme Projesi.” Hollanda Konsolosluğu fonladı.

l 2017: “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama ve Yönetim Modellerine Karşılaştırmalı Bakış Projesi.” AB Türkiye Delegasyonu fonladı.

