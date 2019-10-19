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Feminaziler PKK’nın izinde

Yazar Sema Maraşlı’yı darp etmek için Akit Medya’ya saldırı girişiminde bulunan Kadın Kolektifi adlı feminist grubun, PKK’nın terör yöntemlerini uyguladığı ortaya çıktı. Hendek sürecini “öz savunma” olarak adlandıran kolektifin, “öz savunma atölyeleri” kurarak “isyanı her alana taşıyacağız” ifadelerine yer verdiği belirlendi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:03
Feminaziler PKK’nın izinde

Türkiye’de kadın hakları savunuculuğundan öte marjinal örgüt çizgisinde hareket eden feminist oluşumlar iyice zıvanadan çıktı. Feminizm karşıtı kadın yazar Sema Maraşlı’yı darp etmek için Akit Medya merkez binasına saldırı girişiminde bulunacak kadar gözü dönen Kadın Kolektifi adlı feminazi oluşumunun, terör örgütü PKK’nın şiddet eylemlerinde uyguladığı “öz savunma” tatbikatlarına başladığı tespit edildi.

İyice gözleri döndü

Ailelere kazdıkları manevi hendeklerle yetinmeyen Mor Çete’ler, şiddet eylemlerine başvurmaya başladı. Daha önce Akit Medya Genel Merkezi’ne boyalı saldırı düzenleyen küçük çaplı Kadın Kolektifi isimli feminist grubun geçtiğimiz akşam kadın yazar Sema Maraşlı’yı darp etmek üzere bir kez daha Akit’e saldırması, feminist tehlikenin boyut değiştirdiğini gözler önüne serdi. Ailenin ve genç neslin korunması için yayın yapılmasını istemeyen, bu uğurda kadın yazarlara fiili saldırı düzenleme girişiminde bulunacak kadar azgınlaşan feminist Kadın Kolektifi’nin, PKK’lı teröristlerin yöntemlerini uyguladığı belirlendi.

PKK’nın ‘öz savunma’ sırası feminazilerde

Güneydoğu şehirlerine hendek kazıp barikat kurduğu kanlı süreci “öz savunma” olarak adlandıran, teröristlerine ise “öz savunma birlikleri” adını veren terör örgütü PKK’nın izinden giden Kadın Kolektifi’nin “öz savunma atölyeleri” isimli kalkışma yuvaları oluşturduğu tespit edildi. İstanbul’da “öz savunma atölyesi” kurduğu belirlenen feminazi oluşumunun duyuru metinlerinde alenen “isyanı her alana taşıyacağız” ifadelerine yer verdiği belirlendi. Feminist kadınlara yönelik üye formu oluşturduğu saptanan Kadın Kolektifi’nin öz savunma atölyelerine çağrı metninde şu tehlikeli ifadeler yer alıyor: “İstanbul’da feminist öz savunma atölyeleri yakında başlıyor. Birlikte güçlenip dayanışmayı büyütecek, kendimizi, birbirimizi savunarak isyanı her alana taşıyacağız.

Feminist çetelerin söz konusu öz savunma uygulamasını “savunma sporu” kılıfıyla faaliyete geçireceği düşünülüyor.

Suça teşvik ediyor!

Akit’in 19 Ağustos 2019’daki “Feminazi kadınları suça teşvik ediyor” başlıklı haberinin haklılığını teyit eden bu gelişme, terör antenmanı yapan feminazi yılanına karşı yetkili mercilerin acil tedbirlere başvurmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Akit’in haberinde feminist akımın gelişip güçlenmesinin kadınları fıtrat dışına çıkararak cani eylemlerle anılır hale getirdiğine değinilmişti. Haberimizde, ‘feminazi’ nefretinin etkisindeki kadınların kocalarını kesici aletlerle öldürdüğü, bebeklerini gözlerini kırpmadan katlettiği, boşanıp nafaka alabilmek için türlü yalanlara başvurduğu çeşitli somut örneklerle gündeme getirilmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:03
  1. İstanbul
  2. kadın hakları savunuculuğu
  3. Feminizm
  4. yazar Sema Maraşlı
  5. Akit Medya
  6. Kadın Kolektifi
  7. terör örgütü PKK
  8. Mor Çete
  9. Akit Medya Genel Merkezi
  10. kadın yazar Sema Maraşlı
  11. PKK’lı teröristler
  12. PKK
  13. Akit
  14. feminazi

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  • ayaktakımıCHEayaktakımıCHE18 dk önce
    Komünist zihniyetlilerin klasik taktikleridir; önce laf kalabalıklığı ile karşındakini sustur, başaramazsan sürü halinde kaba kuvvet ile saldır. Yani, saldırganlık, anarşizm ve terörizm; bunların genlerinde var...

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