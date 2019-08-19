0553 313 94 23

Feminazi kadınları suça teşvik ediyor

Hiçbir kutsal tanımayan ve erkek düşmanlığına dayanan feminizm illeti Türkiye’de alan kazandıkça kadınlar fıtrat dışına çıkarak adeta canavarlaşıyor. ‘Feminazi’ nefretinin etkisindeki kadınlar kocalarını kesici aletlerle öldürüyor, bebeklerini gözlerini kırpmadan katlediyor, boşanıp nafaka alabilmek için türlü yalanlara başvuruyor...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:28
Feminazi kadınları suça teşvik ediyor

Haçlı Batı’dan aldıkları para yardımlarıyla Türkiye’de hakimiyet alanları oluşturan feminist çeteler, kadınları kadınlığından kopararak adeta canavarlaştırıyor. Feministlerin ektiği nefret tohumları sonucunda ülkemizde hemen her gün kadınların faili olduğu tüyler ürperten hadiseler meydana geliyor.

Nefret pompalanıyor

Ülkemizde ezana saygısızlık edecek kadar ileri giden feministler, cinsiyetçilik üzerine oluşturdukları akım ile nüfuz altına aldıkları kadınlara nefret pompalıyor. Ezana, bayrağa, vatana yabancılaşan feministler, eşleri, çocukları, akrabaları ve komşuları için bir tehdit unsuru haline geliyor. Hiçbir kutsal tanımayan ve erkek düşmanlığına dayanan feminizm illeti Türkiye’de alan kazandıkça kadınlar fıtrat dışına çıkıyor. ‘Feminazi’ nefretinin etkisindeki kadınlar kocalarını kesici aletlerle öldürüyor, nikah dışı doğan bebeklerini gözlerini kırpmadan katlediyor, boşanıp nafaka alabilmek için türlü yalanlara başvuruyor.

Fıtrat dışına çıkarılan kadınların cinneti

Yaradılıştan gelen naif karakterini terk ederek çevreleri için dehşet unsuru haline gelen feminizm etkisindeki kadınlar, hemen her gün üçüncü sayfa haberlerine konu oluyor. Akit’in derlediği farklı tarihlere ait haberler, sıralı olarak listelendiğinde korkunç bir tablo oluşuyor.

Haçlı Batı’dan ülkemize sokulan feminizm illetinin oluşturduğu kanlı manzararayı gösteren haberlerin bazıları şöyle:

Afyonkarahisar’da Kıymet Albayrak isimli kadın, polise eşinin kaybolduğu ihbarında bulundu. Ancak TV programlarında kocasını arayan kadının, eşini öldürdüğü ve tandırda yaktığı öğrenildi. (2019)

Kayseri’de C.K. bir kadın kendisini polise şikayet eden komşusuna satırla saldırdı. (2019)

İstanbul Kadıköy’de F.D., evlilik dışı ilişkisinden doğan bebeğini günlerce odada bekleterek ölümüne neden oldu. (2019)

Kocasının canı yansın diye bebeğini öldürdü!

Adana’da 15 aylık bebeğini döverek öldüren Aysel Y. mahkemede “kocamın canı yansın istedim” dedi. (2018)

İzmir’de eşini terk ederek İstanbul’a yerleşen A.S., başka adamdan olan bebeğini eşinin üzerine kaydettirip çöp konteynerine attı. (2018)

Balıkesir’de üniversite öğrencisi Esra Özcan, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürüp denize attı. (2016)

Gayrimeşru ilişkiler

Adana’da bir diğer üniversite öğrencisi Melek Demir, gayrimeşru bebeğini öldürdü. Demir, bebeğin cesedinin çürümüş olması ve kesin ölüm nedeninin belirlenememesi üzerine tuhaf kararla tahliye edildi. (2016)

Ankara’da erken doğumla hayata gelen bebeğini balkondan atarak öldüren Fatma Tepe tutuklandı. (2010)

Yağmur Aşık, boşanma davasının sürdüğü eski futbolcu Emre Aşık’ın FETÖ mensubu olduğunu öne sürerek polis merkezine ihbarda bulundu. İhbarın nafaka ve yüksek tazminat için gerçekleştirildiği öne sürüldü. (2018)

Evlatlarına işkence yaptı, videoya aldı...

Antalya’da Elif D., 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğuna işkence ederek videoya aldı, görüntüleri intikam için eski eşine yolladı. (2018)

Tunceli’de öldürülüp çantaya konulan ve Munzur Çayı’na bırakılan bebeğin katili anne Senem Yıldırım çıktı. (2017)

Osmaniye’de toprağa gömülmüş halde bulunan bebeğin anne Z.T. tarafından canlı halde gömüldüğü belirlendi... (2014)


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:28
  1. Osmaniye
  2. Tunceli
  3. Kayseri
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Balıkesir
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Afyon
  10. Adana
  11. feministler
  12. Feminazi
  13. Emre Aşık
  14. Yağmur Aşık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gediz’de traktör kazası: 1 ölü
    1. Gediz’de traktör kazası: 1 ölü
    2. EGO’dan personeline çok yönlü eğitim
    3. Kaş’ta‘Parmakların Dansı ve Sihirli..
    4. İşte oran! Hükümetten memur ve memur..
    5. “Büyük felaketler, basit tedbirlerle..
    6. Meydan ve kavşaklarda restorasyon
    7. Balıkçıların gözü 1 Eylül’de
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere..
    9. Cinnet getiren Rus genç, ailesini..
    10. Uzunkaya "Balıkçılar Sürekli..
    11. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    12. Mamak’ta yüzme havuzuna yoğun talep
    13. Asya borsaları
    14. PKK'lıları belediyeye dolduran..
    15. FETÖ’den aranan şüpheli Elazığ’da..
    16. Ciro endeksleri arttı
    17. Burhaniye’de Hamarat Eller Kermesi..
    18. Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik..
    19. Aizanoi Antik Kenti bayramda doldu..
    20. Ankara Büyükşehirden karada ve suda..
    21. Osmaniyeli çift 70 kiloluk bal kabağı..
    22. Toplam ciro yüzde 12,3 arttı
    23. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    24. Selim-Akpınar yolu sıcak asfalt oluyor
    25. Çölyak hastalığına dikkat
    26. Belediye çalışıyor, Nevşehir kazanıyor
    27. Perakende satış hacmi Haziran ayında..
    28. KTO AB Bilgi Merkezi’nden kültür..
    29. Van’da 30 kilogram eroin ele geçirildi
    30. Kayyum ilk olarak Erdoğan’ın..
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel