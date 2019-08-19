Feminazi kadınları suça teşvik ediyor

Haçlı Batı’dan aldıkları para yardımlarıyla Türkiye’de hakimiyet alanları oluşturan feminist çeteler, kadınları kadınlığından kopararak adeta canavarlaştırıyor. Feministlerin ektiği nefret tohumları sonucunda ülkemizde hemen her gün kadınların faili olduğu tüyler ürperten hadiseler meydana geliyor.

Nefret pompalanıyor

Ülkemizde ezana saygısızlık edecek kadar ileri giden feministler, cinsiyetçilik üzerine oluşturdukları akım ile nüfuz altına aldıkları kadınlara nefret pompalıyor. Ezana, bayrağa, vatana yabancılaşan feministler, eşleri, çocukları, akrabaları ve komşuları için bir tehdit unsuru haline geliyor. Hiçbir kutsal tanımayan ve erkek düşmanlığına dayanan feminizm illeti Türkiye’de alan kazandıkça kadınlar fıtrat dışına çıkıyor. ‘Feminazi’ nefretinin etkisindeki kadınlar kocalarını kesici aletlerle öldürüyor, nikah dışı doğan bebeklerini gözlerini kırpmadan katlediyor, boşanıp nafaka alabilmek için türlü yalanlara başvuruyor.

Fıtrat dışına çıkarılan kadınların cinneti

Yaradılıştan gelen naif karakterini terk ederek çevreleri için dehşet unsuru haline gelen feminizm etkisindeki kadınlar, hemen her gün üçüncü sayfa haberlerine konu oluyor. Akit’in derlediği farklı tarihlere ait haberler, sıralı olarak listelendiğinde korkunç bir tablo oluşuyor.

Haçlı Batı’dan ülkemize sokulan feminizm illetinin oluşturduğu kanlı manzararayı gösteren haberlerin bazıları şöyle:

Afyonkarahisar’da Kıymet Albayrak isimli kadın, polise eşinin kaybolduğu ihbarında bulundu. Ancak TV programlarında kocasını arayan kadının, eşini öldürdüğü ve tandırda yaktığı öğrenildi. (2019)

Kayseri’de C.K. bir kadın kendisini polise şikayet eden komşusuna satırla saldırdı. (2019)

İstanbul Kadıköy’de F.D., evlilik dışı ilişkisinden doğan bebeğini günlerce odada bekleterek ölümüne neden oldu. (2019)

Kocasının canı yansın diye bebeğini öldürdü!

Adana’da 15 aylık bebeğini döverek öldüren Aysel Y. mahkemede “kocamın canı yansın istedim” dedi. (2018)

İzmir’de eşini terk ederek İstanbul’a yerleşen A.S., başka adamdan olan bebeğini eşinin üzerine kaydettirip çöp konteynerine attı. (2018)

Balıkesir’de üniversite öğrencisi Esra Özcan, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürüp denize attı. (2016)

Gayrimeşru ilişkiler

Adana’da bir diğer üniversite öğrencisi Melek Demir, gayrimeşru bebeğini öldürdü. Demir, bebeğin cesedinin çürümüş olması ve kesin ölüm nedeninin belirlenememesi üzerine tuhaf kararla tahliye edildi. (2016)

Ankara’da erken doğumla hayata gelen bebeğini balkondan atarak öldüren Fatma Tepe tutuklandı. (2010)

Yağmur Aşık, boşanma davasının sürdüğü eski futbolcu Emre Aşık’ın FETÖ mensubu olduğunu öne sürerek polis merkezine ihbarda bulundu. İhbarın nafaka ve yüksek tazminat için gerçekleştirildiği öne sürüldü. (2018)

Evlatlarına işkence yaptı, videoya aldı...

Antalya’da Elif D., 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğuna işkence ederek videoya aldı, görüntüleri intikam için eski eşine yolladı. (2018)

Tunceli’de öldürülüp çantaya konulan ve Munzur Çayı’na bırakılan bebeğin katili anne Senem Yıldırım çıktı. (2017)

Osmaniye’de toprağa gömülmüş halde bulunan bebeğin anne Z.T. tarafından canlı halde gömüldüğü belirlendi... (2014)