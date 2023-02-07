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Spor Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek
Spor

Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, Volkan Demirel hakkında yapılan bir paylaşıma destek verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 17:56:00 -
Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, Volkan Demirel hakkında yapılan bir paylaşıma destek verdi.

Ülkemizde uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan Felipe Melo, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalmadı.

Felipe Melo, Türkiye oynadığı dönemde rekabet içinde olduğu Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşıma destek verdi.

Depremde en çok hasar alan şehirlerin başında gelen Hatay için destek çağrısında bulunan Volkan Demirel hakkında binlerce paylaşım yapılırken Melo da destek verdi.

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